Diese Schiffe kommen sich gefährlich nahe.

Ein chinesisches Kriegsschiff schneidet den Weg des US-amerikanischen Zerstörers »USS Chung-Hoon«, der Vorfall hat sich am Samstag ereignet.

Dieses von der US-Marine veröffentlichte Video zeigt den geringen Abstand: Weniger als 150 Meter Platz soll demnach zwischen beiden Schiffen gewesen sein.

Die USA werfen den Chinesen ein »unsicheres« Manöver vor. China wiederum spricht von einem »absichtlich herbeigeführten Risiko«.

Die USA führten am Samstag gemeinsam mit kanadischen Kräften eine Übung in der Formosastraße zwischen Festlandchina und der Inselrepublik Taiwan durch. Nach US-Angaben musste der Zerstörer wegen des chinesischen Störmanövers seine Geschwindigkeit verringern, um eine Kollision zu vermeiden.

Peking erhebt seit 1949 Anspruch auf die Inselrepublik Taiwan und hat in der Vergangenheit wiederholt mit einem militärischen Schlag gedroht. Die USA wollen Taiwan im Fall eines Überfalls durch Festlandchina auch militärisch zur Seite stehen.

Der Vorfall in der Formosastraße ist nur ein weiterer in einer Reihe von chinesisch-amerikanischen Spannungen. Ende Mai kam es bereits in der Luft zu einer gefährlichen Situation. Ein chinesischer Kampfjet kreuzte dabei den Weg eines Flugzeugs des US-Militärs über dem Südchinesischen Meer – aber in internationalem Luftraum.