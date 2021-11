Trotz Chinas Widerstand Taiwan eröffnet Vertretung in Litauen – unter eigenem Namen

Nur 15 Länder weltweit erkennen Taiwan als Staat an. Eine Vertretung unter dem Ländernamen gab es bislang nirgends. Seit heute kann man in Vilnius in »Taiwans Vertretungsbüro« gehen. Für China ist das ein Affront.