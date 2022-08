Acht Milliarden – Der Auslands-Podcast Eskaliert der Taiwan-Konflikt zur nächsten Weltkrise?

Was hat der Besuch Nancy Pelosis in Taiwan bei der Regierung in Peking ausgelöst? Welche Rolle spielt Russlands Krieg gegen die Ukraine in diesem Zusammenhang? Und wie wahrscheinlich ist ein militärischer Konflikt zwischen China und USA nach dieser Eskalation? Darüber sprechen Christoph Giesen und Bernhard Zand in dieser Folge des Auslands-Podcasts »Acht Milliarden«.