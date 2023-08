Das Unternehmen Foxconn, mit offiziellen Namen Hon Hai Precision Industry Co. unterhält mehrere Riesenfabriken in China. Gou hatte das Unternehmen im Jahr 1974 gegründet und war mit der Herstellung von Kunststoffprodukten gestartet, inzwischen befinden sich die Chips des Konzerns in Milliarden Smartphones, Computern und Spielekonsolen. In der Vergangenheit geriet Foxconn mehrfach für die schlechten Arbeitsbedingungen in den eigenen Fabriken in die Kritik.

Auf die Frage, ob er als Großaktionär bei Foxconn im Umgang mit China nicht in einem Interessenkonflikt befinde, sagte Gou, er sei bereit seine persönlichen Anteile in China im Fall einer chinesischen Attacke auf die Insel »zu opfern«. Eine direkte Einflussnahme Pekings bestritt er: »Ich war nie unter der Kontrolle der Volksrepublik China. Ich folge nicht ihren Anweisungen.«