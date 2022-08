Chinas Reaktion auf den Besuch der Sprecherin des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, in Taiwan könnte die Sicherheitslage in der Region weiter verschärfen. Das chinesische Militär plant offenbar umfassende Manöver rund um die Insel. In Taipeh fürchtet man nun, die Insel könnte dadurch abgeschnitten werden.