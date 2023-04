Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hatte nach starker Kritik an seinen Äußerungen in der Taiwan-Frage zuletzt versucht zu beschwichtigen und die geschlossene Haltung Europas in dieser Thematik betont. Zuvor hatte er auf dem Rückflug von einer Reise nach China in einem Interview davor gewarnt, sich in eine mögliche Eskalation um Taiwan hineinziehen zu lassen und Amerika blind zu folgen: »Das Schlimmste wäre zu denken, dass wir Europäer bei diesem Thema Mitläufer sein sollten und uns an den amerikanischen Rhythmus und eine chinesische Überreaktion anpassen sollten.« Chinesische Staatsmedien lobten den französischen Präsidenten für seine Bemerkungen.