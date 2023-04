Die Zahl der zuletzt dabei an einem Tag nahe Taiwan eingesetzten Flugzeuge überstieg noch den bisherigen Rekord von 71. Die Übungen dienten laut offiziellen Angaben aus Peking als Warnung an die Unabhängigkeitskräfte in Taiwan und ausländische Einmischung.

Macron sorgt mit China-Aussagen für scharfe Kritik

Parallel zur Militärübung sorgte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron mit Aussagen über Taiwan für Irritationen. Auf seiner Rückreise aus China sagte das französische Staatsoberhaupt vor Journalisten, Europa solle in dem Konflikt eine unabhängigere Rolle spielen. »Das Schlimmste wäre zu denken, dass wir Europäer bei diesem Thema Mitläufer sein sollten und uns an den amerikanischen Rhythmus und eine chinesische Überreaktion anpassen sollten«, sagte er in einem am Sonntag veröffentlichten Interview der französischen Zeitung »Les Echos«.