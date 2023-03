Es war offiziell nur ein Zwischenstopp, doch der sorgt für viel Aufregung: Auf dem Weg nach Mittelamerika hat Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen in New York die demokratische Partnerschaft mit den USA bekräftigt. Die gute Zusammenarbeit mit den USA fuße auf gemeinsamen Werten und Interessen, sagte die Präsidentin am Mittwochabend (Ortszeit) vor mehr als 700 in den USA lebenden Taiwanern.