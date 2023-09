Der Unternehmer, der bei den Präsidentschaftswahlen als unabhängiger Kandidat antreten möchte, will damit offenbar zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. »Wenn es in Zukunft überhaupt keine Geburtenrate mehr gibt, wer kümmert sich dann um unsere pelzigen Freunde? Deshalb habe ich diese beiden Themen zusammengepackt«, sagte der 72-Jährige in einer Übersetzung des Fernsehsenders Formosa TV English News am vergangenen Freitag.