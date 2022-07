China hatte die USA kürzlich vor einer möglichen Taiwan-Reise von Pelosi gewarnt. Die chinesische Führung betrachtet Taiwan nicht nur als Teil der Volksrepublik, sondern droht auch mit einer Eroberung. Seit dem russischen Einmarsch in die Ukraine sind die Sorgen gewachsen, dass auch China seine Drohungen eines Tages wahr machen könnte. Peking hatte bereits deutlich gemacht, es betrachte eine solche Reise von Pelosi als Provokation.

Xi warnt Biden wegen Taiwan vor »Spiel mit dem Feuer«

Die Vorsitzende des Repräsentantenhauses hat bisher offiziell keine Reise gekündigt. Aus ihrem Umkreis hieß es, dass sie einen Besuch Taiwans plane. Pelosi äußerte sich dazu bisher nicht öffentlich. Medienberichten zufolge hat sie aber bereits Demokraten und Republikaner eingeladen, sie auf der Reise zu begleiten. Das Pentagon arbeitet laut Angaben des Senders CNN bereits an Sicherheitsvorkehrungen, falls die 82-Jährige wirklich nach Taiwan reisen sollte. Unklar blieb auch, wann genau die Reise mit mehreren Stopps in Asien überhaupt stattfinden soll. In US-Medien wurde gemutmaßt, Pelosi könnte schon an diesem Freitag aufbrechen.