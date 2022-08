Noch ist alles nur eine Übung. Aber die Geräuschkulisse ist auch so beunruhigend genug. Anwohner eines Bezirks in Taiwans Hauptstadt Taipeh nehmen an einer Luftangriffsübung teil. Das Ziel: möglichst viele Zivilisten möglichst schnell in das Untergeschoss eines Parkhauses zu lotsen. Zu den weiteren Anweisungen würde im Falle eines Raketenangriffs gehören: mit den Händen Augen und Ohren zuhalten und den Mund offen halten – um Verletzungen durch Druckwellen zu minimieren.

Die Sorgen vor einem chinesischen Luftangriff sind hier nicht mehr nur theoretisch – seit den immer lauter werdenden Drohungen der chinesischen Regierung, Truppenbewegungen auf dem Festland und dem Besuch der hochrangigen US-Politikerin Nancy Pelosi. Viele im demokratischen Taiwan fürchten, die Lage könnte eskalieren. Viel ziehen Parallelen zu Russlands brutalem Angriff auf die Ukraine.

Yang Yu-Tung, Bezirksleiter

»Deswegen bin ich der Meinung ich, dass wir uns besser vorbereiten müssen. Um es ganz klar zu sagen: Wir haben ziemliche Angst und man kann einfach nicht wissen, ob etwas Ähnliches auch hier passieren wird.«

Zu den Katastrophenschutz-Übungen gehört auch: Erste Hilfe.

Crystal, Werberin, 32 Jahre

»Ich verfolge die Nachrichten intensiv. Zu einem gewissen Grad kann ich mir schon vorstellen, dass ich auch bald in so einer Situation sein könnte. Erst war ich zögerlich und habe mit der Stirn gerunzelt, aber dann habe ich mir vorgestellt, was ich denn tun würde, wenn ich wirklich in so eine Situation komme. Ein Grund hierher zu kommen war, mich irgendwie zu wappnen, um zu wissen, was ich tun sollte, falls ich mit so etwas konfrontiert werde.«

Für den Fall, dass eines Tages chinesische Raketen einschlagen sollten, verfügt die Hauptstadt über mehr als 4.600 Schutzunterkünfte, die etwa 12 Millionen Menschen aufnehmen können – theoretisch mehr als das Vierfache der Stadtbevölkerung. Aber: nicht alle sind mit Notvorräten wie Trinkwasser oder Nahrung ausgestattet.

Enoch Wu, Demokratische Fortschrittspartei Taiwan

»Fast jeder hat einen Keller in seinem Gebäude, es spielt keine Rolle, ob es sich dabei um eine offizielle Notunterkunft handelt. Wichtig ist zu wissen, was man mitbringen muss, was schon vorhanden ist… damit man es dort lange aushalten kann. Zum Beispiel haben viele Unterkünfte keine Badezimmer. Wir schulen unsere Schüler und Teilnehmer, damit sie verstehen: Wenn du an einen Ort gehst, an dem es nichts gibt – wie kannst du dann improvisieren und das benutzen, was da ist?«

Auch in Teilen des weitverzweigten U-Bahn-Systems könnten die Einwohner Taipehs Schutz finden.

Abercrombie Yang, öffentliche Gebäudeverwaltung Taipeh

»Wenn Sie sich den Krieg in der Ukraine ansehen, wurden anfangs vor allem militärische Ziele unter Beschuss genommen. Aber es ist schwer vorstellbar, dass die Angreifer die unschuldige Öffentlichkeit verschonen würden. Auch normale Gebäude, Organisationen oder Schulen könnten von Angriffen betroffen sein. Taiwan könnte ganz genauso mit einer solchen Situation konfrontiert werden.«

Dass auch solche Einkaufsbereiche im U-Bahn-System offiziell als Luftschutzräume ausgewiesen sind, ist längst nicht allen bewusst.

Harmony Wu, Abiturientin, 18 Jahre

»Ich bin ziemlich überrascht. Seit ich zum Tanzen hierher komme, dachte ich immer, dass dies nur ein Ort zum Einkaufen ist. Als ich Sie gerade sagen hörte, es sei ein Luftschutzbunker, war ich sehr überrascht. Aber ich denke auch, dass diese Sache sehr wichtig und notwendig ist. Ich glaube, Krieg ist brutal. Wir haben nie Krieg erlebt. Seit wir geboren wurden, hatten wir friedliche Zeiten – zumindest zählt dieser Zustand als Frieden. Ich denke, wir sind eigentlich nicht vorbereitet und würden es nicht sofort merken, wenn der Krieg kommt. Vielleicht lachen wir dann immer noch und haben Spaß, ohne zu wissen, dass da draußen der Krieg bereits begonnen hat.«

China erhebt seit langem Anspruch auf Taiwan, die Menschen hier hatten gelernt, damit zu leben. Doch seit dem Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine, erscheint vielen die Möglichkeit, ein änliches Schicksal zu erleiden, plötzlich als sehr realistisch. Und der Besuch der US-Politikerin Pelosi macht diese Sorgen nicht gerade kleiner.