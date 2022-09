Greift China Taiwan an, würde das US-Militär direkt einschreiten: US-Präsident Joe Biden hat Taipeh im Kriegsfall erneut militärische Unterstützung zugesichert. »Ja, wenn es tatsächlich zu einem noch nie da gewesenen Angriff käme«, sagte Biden in einem am Sonntagabend ausgestrahlten TV-Interview auf die Frage: »Würden die US-Streitkräfte die Insel verteidigen?«