Nächste Runde im Konflikt zwischen China und den USA nach dem Besuch von Nancy Pelosi in Taiwan: Die US-Regierung bestellte wegen der chinesischen Großmanöver den Botschafter Qin Gang ein.

Das Verhalten der Volksrepublik kritisierte John Kirby, Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates, als »provokativ«. Chinas Antwort auf den Besuch von Pelosi könne den Frieden und die Stabilität in der Region gefährden. »Wir haben auch klargemacht, dass die USA vorbereitet sind, was auch immer Peking entscheidet zu tun.« Die USA hätten kein Interesse an einer Krise. Gleichzeitig würden die USA aber weiter Taiwan unterstützen.