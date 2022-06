Konkret geht es um Ersatzteile für Schiffe und Schiffssysteme sowie um »logistische technische Unterstützung«. Die Regierung in Washington hatte am Mittwoch dem Verkauf zugestimmt. Er soll nach Angaben der Regierung in Taipeh binnen einem Monat abgewickelt werden.

Kritik aus Peking

Das Außenministerium in Peking reagierte mit scharfer Kritik. China lehne die nun beschlossene Waffenlieferung »entschlossen ab und verurteilt sie scharf«, sagte ein Sprecher des Außenministeriums.