Auch am vergangenen Wochenende hielt China wieder eine große Militärübung in der Region ab. Es handele sich um eine »entschlossene Antwort« auf »die aktuelle Eskalation und Provokation« der Vereinigten Staaten und Taiwans. Der US-Kongress hatte am Freitag den Haushalt der Regierung verabschiedet, der auch neue Unterstützung für Taiwan vorsieht.

Laut Angaben des taiwanesischen Verteidigungsministeriums wurden bei der chinesischen Militärübung mehr als 70 Kampfflugzeuge eingesetzt. 47 der Flugzeuge seien in die Luftraumüberwachungszone (ADIZ) der Insel eingedrungen, teilte das Ministerium mit. Laut Angaben aus Taipeh überquerten die meisten Flugzeuge die »Mittellinie«, die entlang der Taiwanstraße verläuft und Taiwan und China voneinander trennt. Laut Taiwans offizieller Nachrichtenagentur handelte es sich um den bislang größten Übergriff der chinesischen Luftwaffe auf die von der Volksrepublik beanspruchte Insel.