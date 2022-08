Nach Angaben des Verteidigungsministeríums vom Donnerstag waren in der Nacht mehrere chinesische Flugobjekte in taiwanischen Luftraum eingedrungen. Dabei habe es sich wahrscheinlich um Drohnen gehandelt. Sie seien am Mittwochabend zweimal in das Gebiet eingedrungen, gegen 21 Uhr und 22 Uhr (Ortszeit), sagte Generalmajor Chang Zone-sung vom Kinmen-Verteidigungskommando der Nachrichtenagentur Reuters am Donnerstag. »Wir haben sofort Leuchtraketen gezündet, um sie zu warnen und zu vertreiben. Danach kehrten sie um. Sie kamen in unsere Sicherheitszone und deshalb haben wir sie vertrieben.«