Raketenfeuer über der Straße von Taiwan. Diese Aufnahmen stammen vom Wochenende. In der Meerenge, die Taiwan vom chinesischen Festland trennt, übte am Samstag die chinesische Marine – mit scharfer Munition. Die Spannungen zwischen dem demokratischen Inselstaat Taiwan und seinem großen Nachbarn haben sich verschärft, seit bekannt geworden war, dass die US-Politikerin Nancy Pelosi auf ihrer Asienreise auch Taiwan besuchen wolle. China erkennt dessen Unabhängigkeit nicht an.

Bernhard Zand, DER SPIEGEL, Taipeh:

»Generell ist der Besuch von Frau Pelosi hier ein großes politisches Thema, aber keines, das die Gesellschaft völlig entzweien würde, das die Familien zerreißen würde. Die Regierung selber, die Präsidentin Tsai Ing-wen, hält sich extrem zurück und hat praktisch bis zur Stunde noch nichts wirklich Deutliches, keine konkrete Stellungnahme abgegeben, was ein Zeichen dafür ist, wie heikel die Stimmung im Moment ist und welche möglichen Konsequenzen der Besuch von Frau Pelosi in Taiwan international haben könnte.«

Das chinesische Regime hat mehrfach deutlich gemacht, dass es den Besuch der Vorsitzenden des US-Repräsentantenhauses als Provokation ansieht – die Konsequenzen haben müsse.

Zhang Jun, Chinas UN-Botschafter:

»Es ist legitim, wenn die chinesische Regierung, das chinesische Militär alles unternimmt, was nötig ist, um Taiwan davon abzuhalten, weiter in die falsche Richtung zu laufen, also Richtung Unabhängigkeit.«

In Beiträgen des Staatsfernsehens, gibt sich Peking Mühe zu vermitteln, dass dieses »Alles« auch ein Krieg sein könnte. Am Dienstagmorgen sind chinesische Kampfflugzeuge nahe der Grenzlinie in der Taiwanstraße gesichtet worden. Dort patrouillieren nach Angaben der Agentur Reuters auch chinesische Kriegsschiffe.

Auf Twitter veröffentlichte ein Mitarbeiter des chinesischen Außenministeriums zudem dieses Propagandavideo. Man sei auf alles vorbereitet, schrieb er dazu. Zu sehen ist auch die Erstürmung von Stränden, wie sie bei einer Invasion Taiwans nötig wäre.