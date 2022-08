Chinapolitik der USA Warum US-Abgeordnete so oft Taipeh besuchen

Seit 1997 besuchte kein Sprecher des US-Repräsentantenhauses mehr Taiwan. Doch Nancy Pelosi ist nicht die einzige US-Spitzenpolitikerin, die zuletzt in Taipeh war. Warum das so ist – und was Donald Trump damit zu tun hat.