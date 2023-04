Chinesische Kriegsschiffe üben nahe Taiwan für den Ernstfall. Das dreitägige Manöver, das am Samstag begonnen hat, wird als Reaktion Pekings auf den USA-Besuch der taiwanesischen Präsidentin gewertet. Taiwan sieht sich als unabhängige Republik an und ist seit 1949 selbstverwaltet. China dagegen betrachtet Taiwan als abtrünnigen Teil der Volksrepublik. Was sagen die Menschen in Taiwan zu den aktuellen militärischen Drohgebärden?

Lian Yu-Chen, Zahnarzt:

»Die Reisen der Präsidentin erhöhen die internationale Aufmerksamkeit für Taiwans Lage. Das hat natürlich verbale und militärische Einschüchterungsversuche durch China zu Folge. Aber das geht schon lange so – und ist, denke, unvermeidlich.«

Dem chinesischen Staatsfernsehen zufolge haben die Streitkräfte unter anderem gemeinsame Präzisionsschläge gegen Schlüsselziele auf der Insel Taiwan trainiert. Unverhohlene Drohgebärden – die nicht jeden auf der Insel kaltlassen.

Chou Wan-Yu, Social-Media-Influencerin:

»Ich sichere mich ab. Mein Kind zum Beispiel hat einen ausländischen Pass. Ich bin vorbereitet.«

Reporter:

»Auf den Kriegsfall?«

Chou Wan-Yu, Social-Media-Influencerin:

»Ja, auf einen Krieg. Als China noch friedlicher war – anders als während der Pandemie und mit den harten Lockdowns –, dachte ich, eine Vereinigung würde für mich keine negativen Folgen haben. Aber wenn ich mir jetzt die Lage in Hongkong ansehe, sehe ich das als Warnung.«

Hsu Wen-Feng, Architekt:

»Das andauernde Reden über eine drohende Vereinigung ist überflüssig. In China wird auch die ganze Zeit darüber geredet – und es wird mit einer Militäraktion gedroht, was ich für sinnlos halte. Wir sollten einfach so weiterleben wie jetzt. Taiwan sollte seine Stellung in der internationalen Gemeinschaft festigen – das halte ich für wichtiger.«

Taiwans Status ist einer der Hauptkonfliktpunkte zwischen China und den USA. Aus Rücksicht auf Peking unterhalten die USA keine formalen diplomatischen Beziehungen zu Taipeh – unterstützen Taiwan jedoch mit Rüstungsgütern.