In Taiwan sollen Frauen dieses Jahr zum ersten Mal an Reservisten-Übungen teilnehmen dürfen. Das Verteidigungsministerium in Taipeh veröffentlichte am Dienstag die Pläne, die demnach darauf abzielen, die »Kampffähigkeiten« der Armee des Inselstaats zu stärken. Hintergrund sind die Befürchtungen im demokratisch regierten Taiwan, dass China eine Invasion starten könnte.