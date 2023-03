Die zwölftägige Reise, die am 27. März beginnen soll, wurde inmitten wachsender Spannungen zwischen China und der demokratischen Inselrepublik angekündigt. Ma werde eine Delegation ehemaliger Beamter und Studenten anführen und mehrere chinesische Städte besuchen, hieß es.

Ma glaube daran, dass beide Länder in den vergangenen Jahren in eine eingefrorene Situation gelangt seien, teilte ein Sprecher seiner Stiftung mit. Jungen Menschen einen Austausch zu ermöglichen, könne helfen, Spannungen abzubauen, ließ der Ex-Präsident mitteilen. Ein Besuch in Chinas Hauptstadt Peking war nicht geplant. Auch von Treffen mit hochrangigen chinesischen Politikern war zunächst keine Rede.