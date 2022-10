Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen warnt die kommunistische Führung in Peking nun vor Fehleinschätzungen und einem militärischen Konflikt. »Eine bewaffnete Konfrontation ist absolut keine Option für beide Seiten«, sagte die Präsidentin in einer Rede zum Nationalfeiertag. »Nur indem die Bindung des taiwanischen Volkes an Souveränität, Demokratie und Freiheit geachtet wird, kann es eine Grundlage zur Wiederaufnahme konstruktiver Interaktion über die Taiwanstraße hinweg geben.«