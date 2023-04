Flucht nach Kenia geplant?

Bester ist auch als »Facebook-Vergewaltiger« bekannt, weil er das soziale Netzwerk nutzte, um seine Opfer anzulocken. 2012 wurde er für den Mord an einer Frau zu lebenslanger Haft verurteilt.

Bester wurde am Freitag zusammen mit seiner Freundin und einem dritten Verdächtigen gefasst und soll an Südafrika ausgeliefert werden. Die Polizei geht davon aus, dass das Trio in das benachbarte Kenia fliehen wollte.