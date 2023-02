Ermittler vermuten ein »Millionengeschäft« Tausende schwangere Russinnen reisen nach Argentinien

Allein am Donnerstag kamen 33 schwangere Russinnen mit demselben Flug in Buenes Aires an. Mehr als 10.000 waren es im vergangenen Jahr. In Argentinien geborene Kinder erhalten automatisch die dortige Staatsbürgerschaft.