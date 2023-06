1996 war der in einer Einsiedlerhütte in den Bergen lebende Kaczynski nach einem Hinweis seiner Bruders festgenommen und 1998 zu lebenslanger Haft verurteilt worden – trotz bei ihm diagnostizierter paranoider Schizophrenie. Der Richter warf ihm bei der Urteilsverkündung vor, keine Reue für seine Verbrechen zu zeigen und ordnete seine Verwahrung in einem Hochsicherheitsgefängnis an. Er sei eine Gefahr für die Gesellschaft.