Mit Blick auf die Tigray-Krise in Äthiopien hat der Chef der Weltgesundheitsorganisation (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus, der Weltgemeinschaft Rassismus vorgeworfen. Die schlimmste humanitäre Krise in der Welt erhalte nicht dieselbe internationale Aufmerksamkeit wie der Ukrainekrieg. »Vielleicht ist der Grund die Hautfarbe der Menschen«, sagte Tedros, der aus der Tigray-Region stammt, bei einem virtuellen Medienbriefing.