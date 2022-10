In einem Gefängnis in der iranischen Hauptstadt Teheran soll ein Feuer ausgebrochen sein. Das berichtet etwa die Tageszeitung »Shargh«. Die Brandursache ist demnach noch unklar. In den sozialen Netzwerken ist auch von Schüssen und Explosionen in der Haftanstalt die Rede. Unter anderem wurde auch ein Video verbreitet, das jedoch nicht verifiziert werden kann. Augenzeugen berichteten der Nachrichtenagentur Reuters von Schüssen. Die Brandursache werde untersucht, schreibt »Shargh« auf Twitter .