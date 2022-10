Die Proteste in Iran gehen weiter, trotz massiver Repression seitens des islamistischen Regimes. Studierende an der renommierten Scharif-Universität haben mit der obligatorischen Geschlechtertrennung in einer Mensa gebrochen. Als Reaktion darauf riegelten Anhänger der Basidsch-Milizen, einer Art Freiwilligenpolizei, den Eingang der Kantine in Teheran ab, wie iranische Medien übereinstimmend berichteten. In den sozialen Medien wurden Videos verbreitet, die junge Frauen und Männer gemeinsam an Tischen der Mensa zeigten.