Sie ziehen in den Krieg und müssen sich von ihren Familien und Freuden verabschieden. Wie hier in Nerjungri, einer Stadt in der russischen Teilrepublik Jakutien, versammelten sich am Donnerstag in vielen russischen Orten einberufene Reservisten. Für die Männer geht es bald an die Front in der Ukraine.

Seit Putins Teilmobilmachung zur Verstärkung seiner Truppen in der Ukraine tauchen in den sozialen Medien Videos aus verschiedenen Teilen Russlands auf. Sie sollen zeigen, wie Männer in Scharen dem Aufruf des Kremls folgen – oder folgen müssen. Unabhängig überprüfen lassen sich die Aufnahmen nicht.

Einige der Videos zeigen, dass sich Männer gegen ihre Einberufung wehren. Diese Szene soll sich vor einem Rekrutierungsbüro in Dagestan abgespielt haben.

O-Töne:

Mann: »Warum müssen wir in diesen Krieg ziehen?«

Frau: »Weil es ein Krieg für unsere Zukunft ist!«

Mann: »Welche Zukunft? Wir haben nicht einmal eine Gegenwart!«

Der ukrainische Präsident Selenskyj sieht in der Teilmobilmachung Russlands ein offenes Eingeständnis, dass Putins Berufsarmee bereits versagt habe.

Wolodymyr Selenskyj, ukrainischer Präsident:

»Jetzt, durch die Mobilmachung, ist der Krieg Russlands gegen die Ukraine für die meisten russischen Bürger nicht mehr etwas, das im Fernsehen oder im Internet läuft, sondern etwas, das in jedes russische Haus hineinreicht.«

Währenddessen versuchen offenbar immer mehr Menschen, Russland zu verlassen – offensichtlich auch, um nicht eingezogen zu werden. Der Verkehr nach Georgien hat sich wenige Stunden nach Putins Ankündigung zur Teilmobilmachung verstärkt. Auch an den Grenzen von Russland zu Kasachstan, der Mongolei und Finnland wurden lange Autoschlangen gemeldet.

Elias Laine, finnischer Grenzkontrolleur:

»Gestern Abend hat der Verkehr zugenommen, und das hat sich die ganze Nacht und heute tagsüber fortgesetzt. Wie wir sehen können, hat der Verkehr nicht aufgehört, sich nur ein wenig beruhigt.«

Die Verunsicherung vieler Russen ist spürbar.

Reporter: »Haben Sie Angst, dass Sie bei der Mobilisierung in Russland eingezogen werden könnten?«

Nikita: »Ja, ich habe Angst.«

Reporter: »Warum haben Sie Angst?«

Nikita: »Weil es ein sehr großer Fehler ist, für Russland, für Europa und natürlich für die Bürger der Ukraine.«

Reporter: »Und wie alt sind Sie? Sind Sie in dem Alter, in dem Sie eingezogen werden könnten?«

Nikita: »Ja, ich bin 34.«

Finnland registrierte auch am Freitagmorgen ein erhöhtes Aufkommen an der Grenze zu Russland. Die Zahl der Einreisen von Russen habe sich im Vergleich zur Vorwoche verdoppelt, teilte der Grenzschutz mit. Der Grenzübertritt nach Finnland gehört zu den wenigen Einreisemöglichkeiten für Russen nach Europa. Die Regierung in Helsinki erwägt mittlerweile, die Einreise für russische Staatsbürger zu beschränken.