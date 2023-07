Nach Angaben des israelischen Rettungsdiensts Magen David Adom sind fünf Verletzte in Krankenhäuser gebracht worden. Eine 46-Jährige schwebte demnach am Nachmittag weiter in Lebensgefahr.

Bei dem mutmaßlichen Angreifer in Tel Aviv soll es sich Medienberichten zufolge um einen 23-Jährigen aus dem Westjordanland handeln. Der Mann aus einem Dorf nahe Hebron sei mit einer medizinischen Genehmigung nach Israel eingereist, berichteten mehrere israelische Medien am Dienstag übereinstimmend. Nach Angaben der Familie des Verdächtigen arbeitete er jedoch als Schmied in einer Werkstatt in Tel Aviv. Demnach sei er nicht krank gewesen. Unklar war zunächst, ob der 23-Jährige getötet wurde. Die Familie wurde palästinensischen Berichten zufolge noch nicht informiert.