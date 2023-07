Offenbar in Reaktion auf Esheds Rücktritt protestierten am Mittwochabend erneut zahlreiche Menschen mit der Blockade einer Autobahn. Laut der Nachrichtenagentur AFP wurden beide Fahrtrichtungen blockiert. Der Senders Kan schätzte die Zahl der Teilnehmer auf 20.000 bis 30.000 Menschen.

Demonstranten zündeten zudem Feuer auf mehreren blockierten Straßen an. Die Polizei hatte laut der Nachrichtenagentur AFP sichtlich Mühe, wieder Ordnung herzustellen. Mehrere Menschen wurden festgenommen.

Auto fährt in Menge – ein Demonstrant verletzt

Nach Polizeiangaben fuhr bei dem Protest ein Auto in eine Menschenmenge und verletzte einen Demonstranten leicht. Der Fahrer wurde demnach festgenommen. Medien berichteten, er sei frustriert über den Stau gewesen. Am Dienstag war in Tel Aviv bereits ein palästinensischer Angreifer mit einem Auto in eine Menschenmenge gefahren und hatte acht Personen teils schwer verletzt. Der Fahrer wurde erschossen.