Es wird davon ausgegangen, dass einer der zehn Angeklagten mittlerweile wohl in Syrien gestorben ist. Acht Angeklagten vor Gericht wurde 32-facher terroristischer Mord, versuchter terroristischer Mord an fast 700 Menschen sowie die Beteiligung an Aktivitäten einer terroristischen Vereinigung vorgeworfen. Dem Neunten legte die Staatsanwaltschaft lediglich den dritten Punkt zur Last.

Anschläge in Paris und Brüssel durch dieselbe Terrorzelle

Bei einer Anschlagsserie am 13. November 2015 in Paris hatten Extremisten 130 Menschen getötet und 350 weitere verletzt. Die Anschläge in Paris und Brüssel wurden von derselben Terrorzelle eingefädelt, daher stehen von den in Paris Verurteilten auch sechs in Brüssel vor Gericht, darunter Salah Abdeslam.