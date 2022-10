Zwei Selbstmordattentäter haben in der somalischen Provinzhauptstadt Beledweyne nach Polizeiangaben mindestens 18 Menschen getötet. Dutzende wurden zudem verletzt, als am Montagvormittag zwei Lkw in ein Militärcamp in der zentral-somalischen Region Hiiraan fuhren und dort detonierten. Zu der Tat bekannte sich die islamistische Al-Shabaab-Miliz in ihrem Propagandaradio Andalus.