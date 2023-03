In dem einen Fall nahm die Polizei fünf Menschen fest. Des Weiteren wurden fünf Gebäude in der belgischen Stadt Antwerpen durchsucht. Auch im Brüsseler Stadtteil Molenbeek sowie in Eupen, an der Grenze zu Deutschland, gab es Durchsuchungen. Mindestens zwei der fünf Festgenommenen werden laut Staatsanwaltschaft verdächtigt, sich »auf das Begehen eines Terroranschlags in Belgien vorbereitet« zu haben. Im zweiten Ermittlungsfall nahm die Polizei drei Menschen fest und durchsuchte drei Gebäude in verschiedenen Teilen der belgischen Hauptstadt Brüssel.