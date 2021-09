Gedenken an die Terroranschläge vom 11. September 2001 Präsident Biden ruft die USA zur Einheit auf

US-Präsident Joe Biden hat sich zum 20. Jahrestag der Terroranschläge in New York und Washington an seine Nation gewandt. »Im Kampf um die Seele Amerikas ist Einheit unsere größte Stärke«, sagte er in einer Videobotschaft.