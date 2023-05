Die Abgeordneten des von den Republikanern dominierten Repräsentantenhauses von Texas sollen nach einer vierstündigen Debatte über die Vorwürfe abstimmen. Bei einer einfachen Mehrheit wird Paxton für die Dauer einer Untersuchung durch den Senat suspendiert. Wenn zwei Drittel der Senatorinnen und Senatoren – unter ihnen auch Paxtons Frau – für eine Absetzung stimmen, wird er endgültig abgesetzt.

Angeklagt und wiedergewählt

Paxtons Büro hat die Regierung von US-Präsident Biden fast 50 Mal verklagt, um die Migrations-, Steuer- und Umweltpolitik rückgängig zu machen, wie Paxton am Freitag vor Journalistinnen und Journalisten in Erinnerung rief. Im Januar 2021 sprach er bei der Kundgebung am Weißen Haus, von der aus sich die aufgestachelten Trump-Anhänger zum Sturm auf das Kapitol aufmachten, reichte später Klage beim Supreme Court gegen den Wahlsieg Bidens ein.