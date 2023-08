Die 300 Meter lange Barriere war erst vor wenigen Wochen in der Nähe der Stadt Eagle Pass errichtet worden. Sie besteht aus zahlreichen Bojen mit je mehr als einem Meter Durchmesser, am Ufer ist Stacheldraht verlegt. Damit will der republikanische Gouverneur von Texas, Greg Abbott, verhindern, dass Migranten den Rio Grande durchschwimmen, um in die USA zu gelangen. In Mexiko wird der Rio Grande als Rio Bravo bezeichnet.