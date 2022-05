Mindestens 19 Kinder und eine Lehrerin sind tot, den Behörden zufolge erschossen von einem 18-Jährigen: Das Massaker an einer Grundschule im texanischen Uvalde schockiert die USA. Unmittelbar nach der Bluttat diskutiert das Land nun erneut über striktere Waffengesetze – wie so oft nach Amokläufen.

Einen eindrücklichen Appell richtete der demokratische Senator Chris Murphy an seine Kolleginnen und Kollegen. »Was tun wir hier?«, sagte Murphy. Nur Tage nach Schüssen in einem Supermarkt im US-Bundesstaat New York »haben wir ein weiteres Sandy Hook an unseren Händen«, sagte Murphy mit Bezug auf das Massaker an der Sandy Hook Grundschule im US-Bundesstaat Connecticut im Jahr 2012 mit insgesamt 28 Toten.