Biden drängt auf schärfere Waffengesetze

In den USA wird seit Jahren über härtere Gesetze beim Waffenbesitz diskutiert. Präsident Joe Biden rief mit Blick auf dem Vorfall in Michigan nun den Kongress erneut dazu auf schärfere Waffengesetze zu verabschieden. Noch vor einer Woche hatte Biden am Dienstag in seiner Rede zur Lage der Nation ein Verbot von Sturmgewehren gefordert.

In den USA kommt es immer wieder zu Angriffen mit Schusswaffen auf Unbeteiligte. Der Website »Gun Violence Archive« zufolge sind in diesem Jahr bereits mehr als 70 Menschen bei Schießereien ums Leben gekommen. Im vergangenen Jahr kam es zu 647 sogenannte »Mass Shootings«. Das sind fast zwei Schießereien am Tag, mit jeweils mindestens vier Verletzten und/oder Toten.