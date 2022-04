Unklar ist den Berichten zufolge, ob die Angeklagte die Abtreibung an sich selbst oder einer weiteren Frau vorgenommen hat. Sie wurde demnach am Donnerstag festgenommen und blieb auch am Samstag im Gefängnis von Starr County in Rio Grande City an der Grenze zwischen den USA und Mexiko inhaftiert – was auch an der außerordentlich hohen Kaution in Höhe von 500.000 US-Dollar liegen dürfte.