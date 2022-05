Steve Kerr, Trainer Golden State Warriors:

»Werde nicht über Basketball reden. Mit unserem Team ist nichts passiert in den letzten sechs Stunden. Wir fangen in der gleichen Formation an heute. Alle Basketball-Fragen sind egal.

Steve Kerr, amerikanische Basketball-Legende und Trainer der Golden State Warriors, wollte am Dienstagabend nicht über Sport sprechen.

Steve Kerr, Trainer Golden State Warriors:

»In den letzten zehn Tagen wurden ältere schwarze Menschen in einem Supermarkt in Buffalo erschossen. Asiatische Kirchgänger wurden in South Carolina getötet. Und jetzt haben wir ermordete Kinder in einer Schule. Wann machen wir etwas? Ich bin müde. Ich bin so erschöpft davon, hier hochzukommen und den zerstörten Familien zu kondolieren. Ich bin so erschöpft von... Entschuldigung! Ich bin die Gedenkminuten leid. Genug!«

Kerr reagierte auf das Massaker an einer Grundschule in Texas. Ein 18-Jähriger soll dort 19 Kinder und zwei Erwachsene erschossen haben. Der ehemalige Profisportler gilt seit langem als ein Verfechter schärferer Waffengesetze in den USA. Sein Vater wurde einst in Beirut von einem Attentäter erschossen.

Steve Kerr, Trainer Golden State Warriors:

»Zurzeit gibt es fünfzig Senatoren, die nicht für »H.R.8« stimmen wollen. Das ist ein Gesetz, das Hintergrund-Checks von Waffenkäufern ermöglicht und das das Repräsentantenhaus vor ein paar Jahren schon verabschiedet hat. Das liegt da seit zwei Jahren. Und es gibt einen Grund, warum sie nicht dafür stimmen wollen. Um an der Macht zu bleiben. Deshalb frage ich Sie, Mitch McConnell, ich frage all die Senatoren, die nichts gegen die Gewalt solcher School Shootings und Supermarkt Shootings tun – ich frage euch: Stellt ihr eure Lust auf Macht vor die Leben unserer Kinder, unserer Älteren, unserer Kirchgänger? Denn so sieht es nämlich aus.«

Die Möglichkeit Waffen zu besitzen, ist in den USA ein Grundrecht. Für jede Einschränkung ist deshalb eine Verfassungsmehrheit im Kongress nötig. Obwohl es immer wieder Mehrfachmorde wie den in Texas gibt, blockieren Teile der Republikaner schärfere Waffengesetze.

Steve Kerr, Trainer Golden State Warriors:

»Ich habe die Schnauze voll. Mir reicht’s. Ich werde das Spiel heute bestreiten. Aber ich will, dass jeder hier weiß, dass jeder, der hier zuhört an seine eigenen Kinder denkt. Oder an seine Enkel, oder seine Mutter, oder seinen Vater, oder die Schwester, den Bruder. Wir würdet ihr euch fühlen, wenn das euch passiert wäre? Wir dürfen nicht abstumpfen.«

Das Video von seinem emotionalen Auftritt verbreitete sich rasant in den sozialen Medien.

Steve Kerr:

»Wir können nicht hier rumsitzen, davon lesen und sagen: Na gut, lasst uns eine Gedenkminute halten. Yeah, go Dubs! Auf geht’s Mavs! Let’s go! Denn das ist es, was wir machen. Wir werden Basketball spielen. Und fünfzig Senatoren in Washington halten uns als Geiseln. Sie wollen nicht darüber abstimmen, weil sie sich an die Macht klammern. Es ist armselig! Mir reicht’s.!««