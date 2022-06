Die konservative Republikanische Partei im US-Bundesstaat Texas rückt noch weiter nach rechts: In einem am Wochenende verabschiedeten Parteiprogramm bezeichnen die Republikaner die Wahl von Joe Biden zum Präsidenten der Vereinigten Staaten als unrechtmäßig. Außerdem lehnt die Partei in ihrem Programm Homosexualität ab.