Chris Murphy, US-Senator:

»Was machen wir? Warum sind Sie hier?«

Der demokratische Senator Chris Murphy ist fassungslos. Schon wieder Verzweiflung, schon wieder Trauer und schon wieder Hilflosigkeit, nachdem ein Amokläufer in Texas mindestens 19 Schulkinder und eine Lehrerin ermordet hat:

Chris Murphy, US-Senator:

»Es gab mehr Massaker als Tage im Jahr. Unsere Kinder leben in Angst, jedes Mal wenn sie einen Fuß in ein Klassenzimmer setzen. Weil sie denken, sie wären die Nächsten. Was machen wir? Warum verbringen Sie so viel Zeit, um in den US-Senat zu kommen? Warum machen Sie sich die Mühe, diesen Job zu bekommen oder sich in eine Position der Autorität zu begeben, wenn Sie, während das Gemetzel zunimmt und unsere Kinder um ihr Leben rennen, nichts tun.«

Murphy kommt aus dem Bundesstaat Connecticut, in dem 2012 bei einem Massaker in der Grundschule von Sandy Hook 28 Menschen getötet wurden.

Chris Murphy, US-Senator:

»Das passiert nur in diesem Land. Und nirgendwo sonst. Nirgendwo sonst gehen kleine Kinder zur Schule und denken, sie könnten an diesem Tag erschossen werden. Nirgendwo sonst müssen Eltern wie ich mit ihren Kindern darüber reden, warum sie in ein Bad eingesperrt wurden und ihnen gesagt wurde, sie sollen 5 Minuten ruhig sein, nur für den Fall, dass ein böser Mann das Gebäude betritt. Nirgendwo sonst passiert das, außer hier in den Vereinigten Staaten von Amerika. Und es ist eine Entscheidung. Es ist unsere Entscheidung, ob das weitergeht.«

Der Demokrat fordert schon seit Jahren Gesetze, um die Verbreitung von Waffen stärker zu kontrollieren.

Chris Murphy, US-Senator:

»Ich bin hier, um zu betteln, um buchstäblich auf die Knie zu fallen und meine Kollegen anzuflehen: finden Sie einen Weg nach vorn. Arbeiten Sie mit uns zusammen, um Gesetze zu verabschieden, die das unwahrscheinlicher machen. Ich verstehe, dass meine republikanischen Kollegen nicht mit allem einverstanden sind, was ich befürworte, aber es gibt einen gemeinsamen Nenner, den wir finden können.«