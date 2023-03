Sollte Bundesrichter Kacsmaryk die Zulassung für Mifepriston aufheben, dürfte die US-Regierung dagegen umgehend in Berufung gehen. Zuständig wäre dann zunächst ein ebenfalls als konservativ bekanntes Bundesberufungsgericht in New Orleans – und in einem letzten Schritt womöglich der Supreme Court in Washington. Dort hat das konservative Lager eine klare Mehrheit von sechs der neun Richter, auch das eine Folge von Berufungen des früheren Präsidenten Trump.