Der US-Bundesstaat Texas muss laut einem Gerichtsbeschluss eine umstrittene schwimmende Barriere im US-mexikanischen Grenzfluss Rio Grande entfernen. Ein Bundesrichter in der texanischen Stadt Austin ordnete per einstweiliger Verfügung die Verlegung der Barriere ans Ufer auf texanischer Seite bis Mitte September an, wie die Fernsehsender CBS und CNN übereinstimmend berichteten.