Am Donnerstagmorgen hat Joe Garcia noch Blumen nieder für seine Frau niederglegt, wenige Stunden später ist er selbst tot, wie die »New York Times« berichtet . Joe Garcia starb demnach infolge eines Herzinfarkts im Alter von 50 Jahren. Die Zeitung beruft sich auf Angaben seines Neffen.

Garcia war kein Prominenter, sein Tod macht dennoch Schlagzeilen. Denn er war verheiratet mit Irma Garcia, einer von zwei Lehrerinnen, die beim Schulmassaker in Uvalde, Texas, ihr Leben verloren. Dort hatte ein 18-Jähriger am Dienstag 19 Kinder und zwei Lehrkräfte mit einem halb automatischen Gewehr regelrecht hingerichtet. Die Tat hat, wie viele zuvor, die politische Debatte um das Waffenrecht in den USA neu angeheizt und beherrscht die Berichterstattung.