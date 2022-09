Wenn Nuan in die Bilanzen guckt und auf das, was die Bestellungen am Großmarkt sie neuerdings kosten, dann müsste sie es eigentlich so machen wie die großen thailändischen Lebensmittelkonzerne: mehr Geld verlangen.

Denn nicht nur die »Mama«-Beutel kosten jetzt mehr. Sondern auch das Gemüse, die Tintenfische, das Fleisch. Eier seien innerhalb des Monats August dreimal im Preis gestiegen. Eier sind in fast allen ihren Gerichten enthalten. Sie kocht mit Gas, sie hat zwei Gasflaschen für zwei Kochstellen, »das Gas ist viel teurer jetzt«.

Aber Nuan will das nicht. Die Instant-Nudeln kosten bei ihr so viel wie immer, so viel wie vor den ganzen Krisen der letzten Zeit: 40 Baht, 1,10 Euro.

Nuan sagt, sie habe bereits wegen der Pandemie schon so viele Kunden verloren, sie wolle nicht noch mehr verlieren. Vor Covid habe sie 20 Kilo Reis an einem Tag verkocht, nun noch zehn. Viele, die früher bei ihr Mittagspause machten, hätten keinen Job mehr, seien nicht mehr im Viertel. Und die Menschen, die in ihrer Küche satt werden, hätten ja auch weniger Geld in der Tasche als noch vor ein paar Monaten, bei allen werde es gerade knapp. Ausgerechnet in dieser Lage die »Mama«-Nudeln verteuern? Das Gericht, dessen Preis nie schwankt? Nuan wirkt, als könne sie sich das nicht einmal vorstellen.