Zur digital-kapitalistischen Generalkritik taugt der Text nicht, das weiß ich schon. Aber lassen Sie es mich so probieren: Alle wollen dauernd mehr im Jetzt leben. Weniger die Zukunft fürchten, weniger die Vergangenheit bereuen. Mehr meditieren, atmen, Yoga und so weiter, seltener auf Empfang, so sieht es zumindest in meinem Instagram aus. Mal wahrnehmen, was ist. Gleichzeitig versuchen wir, die Zeit zu nutzen, so gut es geht. Es soll viel passieren an einem Tag. Es soll viel reinpassen in eine Stunde. Man sitzt nicht einfach auf einem Stuhl und starrt ins Leere. Ich habe Terminkalender im Telefon, die mir Montag sagen, was ich bis Sonntag geschafft haben werde. Das ist Futur zwei, das ist alles andere als jetzt.

Es fühlt sich unverschämt leicht an, die Welt auszublenden

Aber das Jetzt, wenn es kein Entrinnen gibt, kein Wegklicken, keine Option Sicherheitsanruf, fühlt sich beängstigend an. Notiere: »Ich bin auf eine Insel gegangen, um die Füße im Sand und den Kopf in der Gegenwart zu haben. Jetzt bin ich da. Und will nichts lieber als weg.«

Abends gehe ich beim letzten bisschen Licht den Strand entlang, werde langsam ruhiger, einatmen, ausatmen, ich breite die Arme aus, die Luft streichelt. Ich zähle immer noch dauernd nach und überliste meine Gedanken – in zwei Tagen ist schon Mittwoch und dann sind es nur noch zwei Tage bis zum letzten Tag.

Der Zustand des Dahinlebens, er erinnert mich an früher. An die Zeit, als ich nach der Schule diesen ganzen mir ewig vorkommenden Nachmittag vor mir hatte, den ich oft damit verbrachte, im Gras zu sitzen und mich stundenlang nicht von der Stelle zu rühren. Als ich einfach dasaß, vielleicht mal einem Grashüpfer ein Bein ausriss, aber ansonsten vor mich hin dümpelte, was gar nicht schlimm war. Heute finde ich nichts schlimmer als das.