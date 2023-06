In Berliner Vororten sind es Wildschweine, die nach Nahrung suchen. In Thailand sind es Elefanten. Und während in Deutschland durchwühlte Gärten beklagt werden, können zwei oder drei Elefanten in Thailand in nur einer Nacht einen Bauern komplett ruinieren. Die Tiere haben sich inzwischen daran gewöhnt, viel nahrhafteres Futter vorzufinden als in den Wäldern, ihrem traditionellen Lebensraum: Ananas, Durianfrüchte oder Mangos zum Beispiel. Dazu landwirtschaftliche Rückhaltebecken mit trinkbarem Wasser.