Thailands ehemaliger Regierungschef Thaksin Shinawatra ist nach 17 Jahren im Exil und inmitten politischer Turbulenzen seiner Pheu Thai-Partei in seine Heimat zurückgekehrt. Er zeigte sich am Dienstag kurz mit Familienangehörigen auf dem Flughafen Don Mueang in Bangkok und winkte Hunderten von Anhängern zu, bevor er zurück in das Terminal ging.